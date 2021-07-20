В ходе застолья пьяный сельчанин убил гостя бутылкой

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Об убийстве в милицию сообщили жители села Кузьмин. На теле погибшего эксперты обнаружили несколько колото-резаных ран. Предположительно, смерть наступила из-за кровопотери.

Личность умершего была установлена: им оказался 36-летний сельчанин. Как выяснилось, он приехал в село на похороны родственника, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители выяснили, что мужчина выпивал в гостях у новых знакомых. В ходе застолья возник конфликт, переросший в драку. Местный житель схватил пустую бутылку из-под водки, разбил её и горлышком с острыми краями нанёс несколько ударов оппоненту. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

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