В ходе спецоперации полиции были задержаны три сотни нарушителей

В ходе спецоперации полиции были задержаны три сотни нарушителей

Спецоперация по выявлению и задержанию разыскиваемых лиц “Căutare” проводилась в Молдове с 5 по 15 июня. 

За указанный период правоохранители установили местонахождение 321 нарушителей, находившихся в розыске с 2015 по 2019 года. 86 человек задержали за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, двоих – за убийство, шестерых – за тяжкие телесные повреждения. Четверо были задержаны за преступления сексуального характера, 9 – за грабежи и 57 – за кражи.

Из общего числа задержанных 11 уже имели судимости. Также были пойманы 70 госдолжников.

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