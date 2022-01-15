В ходе спецоперации Пограничной полиции задержаны десятки нарушителей

В ходе спецоперации Пограничной полиции задержаны десятки нарушителей

Спецоперация по выявлению и задержанию разыскиваемых правонарушителей “Căutare” проводилась сотрудниками Пограничной полиции в период зимних каникул.

В результате задержан 31 человек на территории РМ и ещё 45 граждан при пересечении государственной границы.

В настоящее время Пограничной полицией преследуются 668 человек, из них за особо тяжкие преступления – 32 человека, тяжкие – 45 человек, менее тяжкие – 157 человек и нетяжкие – 434 человека.

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