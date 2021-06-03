В ход пошёл нож: женщина попала в реанимацию после конфликта с бывшим сожителем

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Семейный скандал произошёл в селе Большой Молокиш Рыбницкого района. На крики сбежались соседи. Они и вызвали правоохранителей и скорую помощь.

Прибывшие на место ЧП инспекторы застали у частного дома неотложку. В машине находились пострадавшие – 35-летняя сельчанка и её 56-летняя мать, обе с ножевыми ранениями. Подозреваемый к тому времени успел скрыться. На задержание неоднократно судимого 50-летнего жителя села у сотрудников уголовного розыска ушло не больше часа, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как выяснилось, находясь в состоянии опьянения, мужчина пришёл к бывшей сожительнице и стал требовать свидания с малолетней дочерью. Однако из-за недавнего конфликта женщина наотрез отказала отцу ребёнка. К спору подключилась и бабушка. В порыве злости сельчанин зашёл в дом, спрятал во внутреннем кармане куртки кухонный нож и продолжил добиваться своего. Когда слова закончились, в ход пошёл нож.

Младшая из потерпевших женщин была госпитализирована в реанимацию. У неё медики диагностировали двойную проникающую рану правой части грудной клетки и резаную рану левого локтевого сустава. Сейчас она чувствует себя лучше и находится под наблюдением врачей. Её мать с поверхностным ранением грудной клетки проходит амбулаторное лечение.

Орудие преступления было обнаружено в ходе следственных действий. Злоумышленник выбросил нож недалеко от дома, где всё случилось.

Назначен ряд экспертиз. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.

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