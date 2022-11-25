В Гуанчжоу из-за вспышки коронавируса строят карантинный центр на 80 тысяч мест

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Китай строит карантинный центр на 80 тысяч койко-мест в городе Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщает местный новостной портал “Янчэнпай”.

Карантинный центр “Наньша” строится в населённом пункте Ваньцинша в районе Наньша городского округа Гуанчжоу. Для строительства карантинного центра был выбран именно этот участок, так как в данном районе ровная и подходящая для строительства поверхность, вокруг нет жилых массивов, а от центра Гуанчжоу на машине добираться около одного часа, передаёт ria.ru.

Общая площадь проекта составляет 815 квадратных метров, площадь застройки – 530 квадратных метров. В центре будет 21 870 комнат, предназначенных преимущественно для прохождения централизованного карантина. По окончании строительства в них можно будет одновременно разместить до 80 тысяч человек.

При возведении центра используется метод быстрого строительства из контейнеров, которое ведётся круглосуточно с 14 ноября. В строительстве задействовано в общей сложности порядка 18 тысяч человек. На данный момент это крупнейший строящийся в Гуанчжоу объект для прохождения карантина.

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