В грузовике с песком пытались вывезти 250 ящиков контрабандных сигарет (ФОТО)

0

На таможенном посту в Новых Аренах этой ночью задержали грузовик с песком. В грузовом отсеке таможенники обнаружили около 250 ящиков с контрабандными сигаретами.

За рулём находился водитель из Бендер, который направлялся в Хынчешты, пишет deschide.md. Предварительная стоимость обнаруженных сигарет составляет более чем 250 000 евро.

Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.