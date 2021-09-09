В грузовике с песком пытались вывезти 250 ящиков контрабандных сигарет (ФОТО)

В грузовике с песком пытались вывезти 250 ящиков контрабандных сигарет (ФОТО)

На таможенном посту в Новых Аренах этой ночью задержали грузовик с песком. В грузовом отсеке таможенники обнаружили около 250 ящиков с контрабандными сигаретами.

За рулём находился водитель из Бендер, который направлялся в Хынчешты, пишет deschide.md. Предварительная стоимость обнаруженных сигарет составляет более чем 250 000 евро.

Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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