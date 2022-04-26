В Григориополе водитель переехал уснувшего на дороге парня

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Жуткое ДТП произошло накануне в Григориополе на улице Карла Маркса.

Водитель такси наехал на 17-летнего парня, который лежал на проезжей части. Автомобиль переехал молодому человеку ноги, а после скрылся с места ДТП. Пострадавшего с переломами лодыжки и таза госпитализировали в травматологическое отделение Григориопольской больницы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что житель Дубоссар уснул на дороге, так как был пьян. В городе был объявлен план-перехват, и примерно через 20 минут Volkswagen обнаружили, водителя задержали.

По его словам, пешехода на дороге он заметил поздно. Когда подошёл к парню, поинтересовался состоянием здоровья, молодой человек ответил, что с ним всё нормально, в помощи не нуждается. Водитель сел в авто и поехал дальше.

По факту произошедшего проводится разбирательство. Водителю грозит админответственность за то, что уехал с места ДТП.

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