В Григориополе велосипедист угодил под колёса авто

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«Ровер» стоял на обочине. 39-летний водитель легковушки начал выезжать на дорогу, однако не посмотрел в боковое зеркало. В этот момент сзади ехал велосипедист. Произошло столкновение. 58-летний мужчина, управлявший двухколёсным транспортным средством, от удара упал на асфальт.

Прибывшая на место аварии бригада скорой доставила пострадавшего в Григориопольскую ЦРБ. Велосипедиста с переломом ноги госпитализировали в травматологическое отделение.

У «Ровера» механические повреждения: со стороны водителя разбито боковое зеркало и стекло, вмятина на двери.

По факту ДТП проводится разбирательство. Предварительно, оба участника аварии были трезвы, передаёт пресс-центр МВД ПМР.

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