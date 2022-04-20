В Григориополе школьник случайно выстрелил себе в руку

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В Григориопольский РОВД поступил звонок из районной больницы. Врачи сообщили, что к ним поступил 16-летний молодой человек с пулевым ранением.

Как выяснилось, во время урока учитель начальной военной подготовки заметил, что у одной из пневматических винтовок неполадки с пружиной. Решил после занятий привести её в порядок. Помочь преподавателю вызвался один из 10-классников.

Мужчина на минуту отошёл за инструментом. В это время школьник взял в руки оружие, нажал на спусковой крючок и выстрелил себе в руку, пишет mvdpmr.org.

Старшеклассник признался: выстрел произвёл из любопытства. Врачи извлекли пулю из пальца. К счастью, ранение оказалось несерьёзным.

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