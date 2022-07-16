(ОБНОВЛЕНО) В Григориополе разыскивают без вести пропавшего подростка

0

(ОБНОВЛЕНО) В Дубоссарах подростка заметили инспекторы ДПС, патрулировавшие город. Мальчика доставили в РОВД. Правоохранителям он объяснил: всё это время гулял с друзьями.



Изначальная новость::

В Григориополе устанавливается местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Халюк Ростислава 2007 года рождения. Молодой человек проживает в селе Шипка. Во вторник, 12 июля, он ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: на вид 14–15 лет, рост 160–163 см, худощавого телосложения. Глаза серые, волосы тёмно-русые, прямые.

Был одет в синюю футболку с короткими рукавами и рисунком черепа спереди, спортивные штаны тёмного цвета с горизонтальными молниями на коленях.

Был обут в кроссовки тёмного цвета.

Всех, кому что-либо известно о том, где находится Ростислав Халюк, просят обращаться по телефонам в Григориопольский РОВД: 0 (210) 3-26-37, по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья, по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.