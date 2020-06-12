В Григориополе несколько дней не могут найти пропавшего пенсионера

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В Григориополе разыскивается без вести пропавший Шевчук Алексей Иванович 1937 года рождения. Вечером 8 июня он ушёл в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения. Волосы седые, коротко стриженные, имеется лобное облысение. Нос прямой, брови широкие, губы средние, пишет mvdpmr.org.

Был одет в старый синий пиджак, чёрные штаны, на голове – чёрная кожаная кепка. Был обут в чёрные туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Алексея Шевчука, просят позвонить по телефонам 102, (210) 3-29-80 или (533) 8-15-29.

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