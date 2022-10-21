В Григориополе корова ударила девочку копытом

0

Несчастный случай произошел накануне в селе Красное Григориопольского района. В момент, когда 11-летняя девочка привязывала в стойле домашний скот, годовалая тёлка ударила её копытом в голову, в область виска.

Мать девочки вместе с двумя младшими детьми в тот момент находилась в доме. Отец семейства – на заработках. Со слов женщины, дочка вернувшись домой, рассказала, что произошло, выглядела уставшей и легла на диван. Изначально мать не придала значения этому, но вскоре заметила, что лицо девочки стало красным, а белки глаз посинели.

Женщина вызвала “скорую”. Ребёнка госпитализировали в Центральную районную больницу Григориополя. Врачи диагностировали у 11-летней пациентки закрытую черепно-мозговую травму. Девочку в тот же вечер госпитализировали в хирургическое отделение Центра матери и ребёнка. Сейчас врачи оценивают её состояние как средней тяжести, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По данному факту проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.