В Григориополе два автомобиля столкнулись лоб в лоб: один человек пострадал

В Григориополе два автомобиля столкнулись лоб в лоб: один человек пострадал

Водитель Opel Astra выехал на встречную полосу и врезался с автомобилем Volkswagen лоб в лобВ результате ДТП пострадала пассажирка Opel.

С места происшествия 29-летнюю жительницу села Красная Горка увезла “скорая”. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы. Медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные резаные раны лба, обширную скальпированную рану надбровья, сообщает mvdpmr.org.

Транспортные средства получили механические повреждения. Правоохранители проводят разбирательство по факту случившегося.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md