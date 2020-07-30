В Григориополе два автомобиля столкнулись лоб в лоб: один человек пострадал

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Водитель Opel Astra выехал на встречную полосу и врезался с автомобилем Volkswagen лоб в лоб. В результате ДТП пострадала пассажирка Opel.

С места происшествия 29-летнюю жительницу села Красная Горка увезла “скорая”. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы. Медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные резаные раны лба, обширную скальпированную рану надбровья, сообщает mvdpmr.org.

Транспортные средства получили механические повреждения. Правоохранители проводят разбирательство по факту случившегося.

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