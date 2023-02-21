В Григориополе 5-летний ребёнок едва не утонул в обводном канале

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В селе Делакеу Григориопольского района едва не произошла трагедия. Ребёнок 5 лет упал в обводной канал и начал тонуть.

В это время двое мужчин производили геодезические работы на дамбе за селом. К ним подбежала 9-летняя девочка со словами: «Дяденьки, помогите! Там мальчик утонул!»

Одним из рабочих оказался пожарный на пенсии. Много раз он уже спасал людей из большой беды, вот и в этот раз не растерялся. Без лишних раздумий, по отработанному алгоритму он начал реанимационные действия. После этого ребёнка передали врачам скорой помощи, которые доставили его в Центр матери и ребёнка.

Пострадавшим оказался пятилетний мальчик. Малыша госпитализировали с диагнозом утопление и переохлаждение. Провели ряд обследований. К счастью, жизни маленького пациента ничего не угрожает. Он быстро идёт на поправку.

Как двое детей оказались без присмотра взрослых так далеко от дома, продолжают выяснять сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и воссоздавать картину произошедшего.

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