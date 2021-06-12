В Греции одобрили въезд привитых “Спутником V” туристов

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Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, привитых российской вакциной против коронавируса “Спутник V”.

Об этом сообщила член комиссии эпидемиологов, профессор Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу, пишет ria.ru.

Папаевангелу сообщила, что на заседании комитета по вакцинации обсуждался опыт предыдущего туристического сезона и были обновлены соответствующие санитарные протоколы. По её словам, въезд туристов разрешён при условии, что все туристы старше 6 лет предоставляют или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Грецию, либо свидетельство о вакцинации, либо свидетельство о недавно перенесённой болезни.

В сотрудничестве с Национальным комитетом вакцинации мы представили сторонние вакцины, прививка которыми необходима для въезда в страну, помимо вакцин, уже принятых Европейским союзом, EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам). В частности, мы утвердили вакцины Novavax, Sinovac/BioNTech, “Спутник (V)”, Sinopharm и Cansino Biologics, – сказала Папаевангелу. Греция с 14 мая открыла границы для туристов – отменены ограничения на въезд иностранных туристов, на карантин их помещать не будут.

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