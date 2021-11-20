В Греции молдаванин, нелегально перевозивший мигрантов, попал в ДТП: семь человек погибли

0

ДТП произошло накануне на севере Греции. Гражданин Молдовы, нелегально перевозивший мигрантов, не справился с управлением, когда пытался скрыться от полиции.

По данным местных СМИ, водитель ехал на высокой скорости, в автомобиле находились 14 мигрантов. Он проигнорировал приказ полицейских остановиться, поэтому началась погоня. В один момент мужчина резко свернул и не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в парапет, передаёт publika.md.

Семеро мигрантов скончались на месте, шестеро получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Двое, в том числе водитель, отделались лёгкими травмами.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.