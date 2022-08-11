В Греции из-за лесных пожаров эвакуируют жителей и туристов острова Тасос

В Греции из-за лесных пожаров эвакуируют жителей и туристов острова Тасос

Власти Греции распорядились эвакуировать туристов и местных жителей с курорта на востоке острова Тасос из-за вспыхнувших в этом районе лесных пожаров. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова. 

По данным ведомства, информация о пострадавших из-за пожаров гражданах Молдовы не поступала.

– Рекомендуем гражданам Молдовы воздержаться от поездок в районы, охваченные пожарами, а тем, кто уже находится в них – обращаться в дипломатическую миссию в Афинах, – говорится в сообщении МИДЕИ.

Граждане Молдовы, которые находятся в Греции, могут обратиться за помощью в Посольство РМ в Афинах по номеру: +30 699 793 9458, или по электронной почте: atena@mfa.gov.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md