В Греции из-за лесных пожаров эвакуируют жителей и туристов острова Тасос

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Власти Греции распорядились эвакуировать туристов и местных жителей с курорта на востоке острова Тасос из-за вспыхнувших в этом районе лесных пожаров. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.

По данным ведомства, информация о пострадавших из-за пожаров гражданах Молдовы не поступала.

– Рекомендуем гражданам Молдовы воздержаться от поездок в районы, охваченные пожарами, а тем, кто уже находится в них – обращаться в дипломатическую миссию в Афинах, – говорится в сообщении МИДЕИ.

Граждане Молдовы, которые находятся в Греции, могут обратиться за помощью в Посольство РМ в Афинах по номеру: +30 699 793 9458, или по электронной почте: atena@mfa.gov.md.

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