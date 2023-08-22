В Греции и Испании бушуют лесные пожары: людей эвакуируют

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В Греции борьбе с лесными пожарами препятствует сильный ветер. Пламенем объяты сельхозугодья и леса недалеко от города Александруполис. Из опасных районов эвакуированы жители тринадцати деревень.

Взять под контроль очаги возгорания пытаются более 200 пожарных. В операции задействованы 16 самолётов и семь вертолётов.

В понедельник вспыхнул пожар в центральном районе Беотия, в ста километрах от Афин. Эвакуированы два посёлка. Сообщается об одном погибшем. По словам сотрудников экстренных служб, мужчина умер от отравления дымом, пытаясь спасти свой скот, пишет euronews.com.

На испанском острове Тенерифе бушующий почти неделю лесной пожар охватил площадь в 13 тысяч гектаров. Из домов пришлось эвакуировать свыше 12 тысяч человек. В тушении огня задействованы около 400 пожарных, привлечены самолёты и вертолёты.

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