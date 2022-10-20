В Гратиештах обустраивают новую канализационную сеть

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В этом году в Гратиештах будет введена в эксплуатацию новая канализационная сеть. Стоимость многолетнего проекта – 8,66 млн леев, из которых инвестиции муниципалитета составляют 4,344 млн леев, а местной примарии – 4,32 млн леев.

Муниципалитет также профинансировал расширение и модернизацию сетей освещения в Гратиештах. Стоимость работ составила почти 3,65 млн леев, из которых 2,71 млн были выделены из муниципального бюджета, а 938 тыс. леев составил местный взнос.

Кроме того, в рамках проекта сеть общественного освещения была расширена почти на 19 км в Гратиештах и селе Хулбоака. Более 480 тысяч леев также выделила примария на перенос воздушной линии электропередач 10 кВ с ул. 31 Августа, с. Хулбоака.

Примария Кишинева также поддерживает проекты по модернизации дорожной инфраструктуры в пригородах. Так, на бетонирование улицы Хышдеу в Гратиештах было выделено 300 тысяч леев, столько же инвестировала и примария.

Стоит отметить, что в 2021 году из 84 автобусов, распределенных по маршрутам в пригородах столицы, 4 были поставлены на маршруты №10 и №28, соединяющие Гратиешты с Кишиневом.

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