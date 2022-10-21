В Госуниверситете открыли Центр филологических исследований

В Госуниверситете открыли Центр филологических исследований

Центр филологических исследований им. Еуджена Кошериу открылся на филологическом факультете Государственного университета Молдовы. Его открытие является частью процесса модернизации ВУЗа.

Центр предназначен для организации и проведения образовательных и культурных мероприятий: книжных презентаций, конференций и научных семинаров, а также для сотрудничества между отечественными и зарубежными исследователями, пишет moldpres.md.

Центр открыт при поддержке правительства Румынии. Ректор МолдГУ Игорь Шаров поблагодарил Департамент по связям Румынии с РМ за постоянный вклад в развитие инфраструктуры ВУЗа и поддержку многочисленных проектов университета.

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