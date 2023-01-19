В Госуниверситете будет создана электронная библиотека

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Государственный университет Молдовы реализует проект по созданию цифровой библиотеки при финансовой поддержке правительства Японии.

Ректор Госуниверситета Игорь Шаров и Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в РМ Ямада Йоитиро подписали договор о гранте на сумму 70 814 долларов США, финансируемый японским правительством в рамках Программы грантов в области культуры «Kusanone», пишет moldpres.md.

– Грант, предложенный правительством Японии, пойдёт на закупку оборудования для сканирования книг и управления данными (сканирование, компьютеры, сервер, источники бесперебойного питания), — отмечается в пресс-релизе ВУЗа.

В задачи проекта входят: оцифровка книг, научных работ и рукописей из собрания Центральной библиотеки университета; сохранение старых и редких работ; обеспечение онлайн-доступа к библиотечным ресурсам для студентов, преподавателей и научных сотрудников в стране и за рубежом. Срок реализации проекта – один год.

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