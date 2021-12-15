В государственных лабораториях НЦОЗ начали проводить платные тесты на COVID-19

В государственных лабораториях НЦОЗ начали проводить платные тесты на COVID-19

Граждане могут пройти ПЦР-тест на COVID-19 за 300 леев в лабораториях Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) в Кишинёве, Бельцах, Сороках, Кагуле и Комрате, а также в лаборатории Республиканского центра медицинской диагностики.

Как уточнили в Минздраве, забор биологического материала для ПЦР-теста на COVID-19 проводится рано утром, только по предварительной записи и при предъявлении удостоверения личности, передаёт moldpres.md.

В государственных лабораториях НАОЗ платные ПЦР-тесты проводят с понедельника по пятницу, с 8.00 до 11.00, а также по субботам, с 8.00 до 10.00. А в лаборатории Республиканского центра медицинской диагностики сбор анализов производится с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00.

Результаты тестов выдают на молдавском и английском языках.

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