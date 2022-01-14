В государственных лабораториях НАОЗ проводят ПЦР-тесты для желающих: как записаться

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Граждане могут пройти ПЦР-тест на COVID-19 за 300 леев в лабораториях Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), но только при предварительной записи. Правила записи были опубликованы на сайте ведомства.



Чтобы записаться на тестирование, надо позвонить по номеру 022 72 97 14. Лаборатория, которая находится по адресу ул. Космеску, 3 в Кишинёве, проводит сбор анализов с понедельника по пятницу, с 08.00 до 11.00, и в субботу, с 08.00 до 10.00.

Специалисты НАОЗ отмечают, что для получения достоверного результата за 3-4 часа до сдачи анализа нельзя кушать, пить, чистить зубы, споласкивать рот, жевать жвачку и курить. А за день до сдачи не рекомендуется принимать лекарства, использовать спреи и капли в нос и промывать нос.

При себе надо иметь удостоверение личности. Результаты анализа выдаются на государственном или английском языках.

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