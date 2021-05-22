В Государственном медуниверситете начался марафон иммунизации против COVID-19

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Государственный университет медицины и фармакологии имени Николае Тестемицану накануне начал марафон вакцинации против COVID-19. Иммунизация будет проходить в режиме нон-стоп, марафон продлится до 21.00 воскресенья.

В старте марафона принял участие ректор вуза Эмиль Чебан. Он отметил, что в университете ждут студентов, педагогические кадры, а также учащихся, достигших 18 лет. Все они получат первую дозу вакцины. Желающие привиться должны предъявить паспорт.

– Марафон организован для скорейшего выхода из пандемии, чтобы прошедшие вакцинацию учащиеся и студенты с 1 сентября могли возобновить обычный учебный процесс, – сказал Чебан.

В университете организовано десять пунктов иммунизации, используются вакцины Sinopharm и AstraZeneca. В учебном корпусе №1 имени Леонида Кобылянского были открыты три пункта, где будет проходить иммунизация сывороткой Sinopharm. Ещё семь пунктов организованы в Университетском социокультурном комплексе, где будет вводиться прививка AstraZeneca. В процессе вакцинации задействованы семейные врачи, медсестры из Университетской клиники первичной медико-санитарной помощи ГУМФ им. Н. Тестемицану, члены академического сообщества, учёные и преподаватели клинических кафедр, врачи-ординаторы, студенты и административный персонал.

Представители вуза уточнили, что 11-13 июня будет вводиться вторая доза сыворотки Sinopharm, а 16-18 июля – AstraZeneca, пишет moldpres.md.

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