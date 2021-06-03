В Госдуме России внимательно следят за ситуацией в Молдове

Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками сообщил, что на встрече с представителями молдавской диаспоры в России обсуждалась возможность смягчения условий пребывания трудовых мигрантов из Молдовы.

Сегодня в Государственной Думе состоялась встреча депутатов с руководством общественных организаций, представляющих интересы граждан Республики Молдова, проживающих в РФ. Леонид Калашников выразил признательность гражданам Молдовы за сохранение исторической памяти, интерес к русскому языку и культуре, высказал уверенность в развитии сотрудничества России и Молдовы по самому широкому кругу вопросов. Он также обратил внимание на острую внутриполитическую ситуацию в Молдове и высказал обеспокоенность возможностью негативного развития поствыборной ситуации в Республике.

О помощи, оказанной российской стороной Республике Молдова в последние годы, подробно рассказал заместитель Председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев. С сожалением было отмечено, что нынешнее руководство Молдовы неохотно развивает сотрудничество с Российской Федерацией, фактически сорвано действие ряда достигнутых при предыдущем президенте республики Игоре Додоне соглашений и договоренностей об экономических преференциях для Молдовы, выделении кредита.