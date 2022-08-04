В Госдуме России назвали действия властей Молдовы “ущемлением прав гагаузского народа”

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Руководство Молдовы не желает слушать собственных граждан, рискуя пойти «по очень опасному пути». «Ущемлением прав гагаузского народа» назвал действия молдавских властей глава комитета Госдумы по международным делам Госдумы России Леонид Слуцкий.

По его словам, игнорирование мнения жителей Гагаузии является «большой ошибкой», передает gagauzinfo.md.

– Гагаузы который день выступают с целым рядом экономических и политических требований к центральным властям страны. Что в Кишинёве? А ничего, делают вид, будто на юге Молдовы ровным счётом ничего не происходит. Чего хотят протестующие? Всё очень просто: снижения роста цен, а значит прекращения обнищания населения, и укрепления российско-молдавских отношений. Их акции прошли в Комрате (столица автономии), Вулканештах и Чадыр-Лунге и были организованы гражданскими активистами и депутатами Народного собрания. Манифестанты скандировали: «Нет росту цен!», «Гагаузия!, «За дружбу с Россией», «Гагаузы и молдаване – братья», «Молдавия, Россия!». Но молдавская власть, активно втягиваемая в западный проект «антиРоссия», не желает даже услышать своих же граждан. Оно понятно – открытое проявление солидарности с Россией резко противоречит официальной идеологии русофобии, которую Кишиневу уже навязали извне, – заявил Леонид Слуцкий.

Подобная политика руководства республики «является проявлением латентного ущемления прав целого народа, который обрёл свою государственность в Молдове».

– Кишинёвский режим раз за разом отклоняет любые инициативы властей автономии, доходя до политического кощунства. Мы все помним, как жестоко было подавлено решение Народного собрания Гагаузии о неподчинении запрету Георгиевской ленты. При этом президент Майя Санду планомерно отменяет свой приезд в Комрат, по-видимому, не желая обсуждать с гражданами ни их проблемы, ни складывающуюся ситуацию. Можно ли так наплевательски относиться к позиции жителей автономии, которая – по Конституции Молдовы – имеет право на самоопределение?, – задался вопросом депутат Госдумы.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что в России «всегда поддерживали и поддержат гагаузский народ».

– Мы считаем, что его мнение обязано учитываться при разработке любых стратегий, планов, выборе зарубежных партнёров, проведении внешней и внутренней политики. Молдавским властям с румынскими паспортами в кармане пора бы усвоить: они несут ответственность за всех жителей страны. В том числе тех, кто требует улучшения отношений с Россией, – заключил Леонид Слуцкий.

Власти Молдовы его заявления пока не прокомментировали.

Напомним, в середине августа истекает 30-тидневный срок петиции, которую направили протестующие жители Гагаузии правительству страны. Люди потребовали от властей Молдовы снизить цены на продукты питания и энергоносители, а также отправиться в Москву на переговоры для снижения цены на природный газ.

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