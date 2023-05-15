В Госдуме рассказали о последствиях для Молдовы в случае выхода из МПА СНГ

В Госдуме рассказали о последствиях для Молдовы в случае выхода из МПА СНГ
Выйдя из Межпарламентской ассамблеи СНГ, Молдова нанесёт себе и своим гражданам ущерб, заявил РИА Новости глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

– Довольно вяло себя вели в МПА… и участвовали неактивно, после того как президент Додон сменился. Если они это сделают сейчас, они сами себя высекут, нанесут себе ущерб, экономический в том числе. Там много разных соглашений, которые помогают как раз Молдове, а не наоборот. И нанесут ущерб себе и своим гражданам, – сказал он.
В то же время глава международного комитета Совфеда, член международной комиссии МПА СНГ Григорий Карасин заявил, что нынешнее руководство Молдовы играет в политическую игру под условным названием “присягну на верность Западу”, поэтому ждать можно чего угодно.

В руководстве Молдовы данные заявления пока не прокомментировали.

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