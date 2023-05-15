В Госдуме рассказали о последствиях для Молдовы в случае выхода из МПА СНГ

– Довольно вяло себя вели в МПА… и участвовали неактивно, после того как президент Додон сменился. Если они это сделают сейчас, они сами себя высекут, нанесут себе ущерб, экономический в том числе. Там много разных соглашений, которые помогают как раз Молдове, а не наоборот. И нанесут ущерб себе и своим гражданам, – сказал он.