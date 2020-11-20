В Госдуме оценили слова Санду: “Написаны под диктовку американского суфлёра”

– Санду хочет, чтобы (российские – ред.) миротворцы ушли (из Приднестровья – ред.) и при этом с порога отбрасывает сценарий федерализации, с помощью которого можно обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир. Что предлагается жителям Приднестровья взамен? По факту – возвращение к ситуации 1992 года, когда разгорелся кровавый конфликт, унесший жизни тысяч людей. Налицо перспектива “размораживания” с последующим выходом на “горячую фазу”, чтобы там ни говорила Санду о своем желании решать дело мирным путем”, – отметила Панина.