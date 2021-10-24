В Госдуме не поняли причину недоговоренности Молдовы с «Газпромом»

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Предложенный Молдове газ от «Газпрома» — наиболее дешёвый для республики, поэтому понять причины, из-за которых компания и правительство страны не смогли договориться о дальнейших поставках, зампредседателю комитета Госдумы по энергетике Игорю Ананских трудно. Об этом он заявил в комментарии RT в субботу, 23 октября.

– Это плохо, и в первую очередь для жителей Молдовы, так как у них подорожает газ в домах, и для предприятий Молдовы, так как подорожает их продукция. Мне трудно понять причину, по которой правительство не смогло договориться с «Газпромом» по дальнейшей поставке. Потому что в любом случае это наиболее дешевый газ для республики, – сказал он.

Ананских предположил, что правительство Молдовы попало под «какие-то политические инсинуации». Но какой бы ни была причина, решение властей о прекращении поставок газа — «в ущерб жителям страны», считает он.