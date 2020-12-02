В Госадминистрации дорог рассказали о ситуации на трассах страны после снега

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58 спецмашин были задействованы для уборки снега и борьбы с гололедицей на трассах после того, как минувшей ночью в центре и на юге страны прошли осадки, а температура воздуха была ниже 0 градусов. Об этом сообщили в Государственной администрации дорог.

Как уточнили в учреждении, уборка снега и обработка реагентом проводились на трассах в Кишинёве, а также в Кагульском, Кантемирском, Тараклийском, Каушанском, Штефан-Водском, Чимишлийском, Леовском, Криулянском, Хынчештском, Яловенском, Ниспоренском районах, в Новых Аненах, Бессарабке и Гагаузии. Государственная администрация автодорог просит водителей быть внимательными, а в случае затруднительных ситуаций звонить по номерам: (022) 22-55-30; 74-89-61; 060 477 117.

Стоит отметить, что по данным Государственной гидрометеорологической службы, завтра по всей стране ожидается до +5 градусов днем ​​и до -7 градусов ночью, будет идти снег, пишет moldpres.md.

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