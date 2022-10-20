В «Городском автобусном парке» появился класс для обучения безопасности дорожного движения

В «Городском автобусном парке» появился класс для обучения безопасности дорожного движения

Новый класс полностью модернизирован и оснащён всем необходимым для проведения занятий по безопасности дорожного движения.

Обучение проводят как сотрудники со специальными функциями в составе «Городского автобусного парка», так и сотрудники дорожной полиции, которые беседуют с водителями на такие темы, как ДТП, оказание первой помощи, непредвиденные ситуации в дорожном движении и т. д.

Теперь кандидаты, желающие работать водителями автобусов, сначала проходят проверку на знание ПДД, с последующим прохождением минимального технического собеседования. При этом все водители автобусов два раза в год дополнительно проходят обучение ПДД.

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