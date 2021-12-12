В Гонконге создали «антиковидную» сталь

В Гонконге создали «антиковидную» сталь

Учёные из Университета Гонконга создали «антиковидную» нержавеющую сталь, способную уничтожать коронавирус на своей поверхности. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Так, были скорректированы химический состав и микроструктура нержавеющей стали. В результате этот металл получил повышенное содержание меди, которая имеет антибактериальные свойства. Это позволяет убивать до 99,75% клеток COVID-19 в течение трех часов. Специалисты считают, что новый сплав способен уничтожать как SARS-CoV-2, так и вирус гриппа H1N1, кишечную палочку.

Обычная нержавеющая сталь таким свойствами не обладает. Коронавирус может сохраняться на её поверхности два-три дня. Люди, которые используют предметы из металла, могут заболеть и передать вирус другим, пишет gazeta.ru.

Планируется, что «антиковидная» сталь будет запущена в производство через шесть месяцев. Учёные собираются делать из этого материала дверные ручки, кнопки лифтов, поручни для уменьшения риска заражения коронавирусной инфекцией через прикосновения к поверхностям в общественных местах.

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