В Гонконге создали «антиковидную» сталь

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Учёные из Университета Гонконга создали «антиковидную» нержавеющую сталь, способную уничтожать коронавирус на своей поверхности. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Так, были скорректированы химический состав и микроструктура нержавеющей стали. В результате этот металл получил повышенное содержание меди, которая имеет антибактериальные свойства. Это позволяет убивать до 99,75% клеток COVID-19 в течение трех часов. Специалисты считают, что новый сплав способен уничтожать как SARS-CoV-2, так и вирус гриппа H1N1, кишечную палочку.

Обычная нержавеющая сталь таким свойствами не обладает. Коронавирус может сохраняться на её поверхности два-три дня. Люди, которые используют предметы из металла, могут заболеть и передать вирус другим, пишет gazeta.ru.

Планируется, что «антиковидная» сталь будет запущена в производство через шесть месяцев. Учёные собираются делать из этого материала дверные ручки, кнопки лифтов, поручни для уменьшения риска заражения коронавирусной инфекцией через прикосновения к поверхностям в общественных местах.

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