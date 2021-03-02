В Голерканах мужчина выстрелил в двух девушек. Одна из них скончалась

В Голерканах мужчина выстрелил в двух девушек. Одна из них скончалась

Трагедия произошла минувшей ночью в Дубоссарском районе. 27-летний мужчина совершил несколько выстрелов в двух 16-летних девушек.

После подозреваемый отвёз одну из них в больницу, однако врачи не смогли спасти её жизнь. Вторая девушка получила ранения в области ног, она госпитализирована, пишет deschide.md.

По словам местных жителей, мужчина совершил преступление из ревности. Оружием он владел легально, пишет источник.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают меры по выявлению и задержанию подозреваемого.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md