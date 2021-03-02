В Голерканах мужчина выстрелил в двух девушек. Одна из них скончалась

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Трагедия произошла минувшей ночью в Дубоссарском районе. 27-летний мужчина совершил несколько выстрелов в двух 16-летних девушек.

После подозреваемый отвёз одну из них в больницу, однако врачи не смогли спасти её жизнь. Вторая девушка получила ранения в области ног, она госпитализирована, пишет deschide.md.

По словам местных жителей, мужчина совершил преступление из ревности. Оружием он владел легально, пишет источник.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают меры по выявлению и задержанию подозреваемого.

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