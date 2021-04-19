В Глодянах водители не поделили круговую развязку (ВИДЕО)

В Глодянах водители не поделили круговую развязку (ВИДЕО)

Авария произошла этим утром у местного автовокзала.

Как уточнила пресс-секретарь ИП Глодян Евгения Молчанов, за рулем одной из машин находился 20-летний парень, а за рулём другой – 64-летний мужчина. Начинающий водитель не убедился в безопасности маневра перед выездом на кольцевую развязку и врезался в движущееся по кругу авто.

Как пишет echipa.md, в аварии никто не пострадал. Виновнику ДТП будет выписан штраф.

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