В Глодянах, Сороках и Кагуле прошли митинги в защиту русского языка

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Сразу в трёх районах страны сегодня прошли акции протеста граждан против решения Конституционного суда, признавшего неконституционным новый Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова. Жители Глодян, Сорок и Кагула выступили против ущемления их прав и дискриминации по языковому и национальному признакам.

Так, представитель чешской общины Кагула Елена Констандогло отметила, что в районе соседствуют чешские, немецкие, болгарские села, где компактно проживают представители разных национальностей. И все они – так сложилось исторически – используют русский язык в качестве средства межнационального общения.

– Мы не выступаем против государственного языка, но считаем, что должны быть созданы условия для его изучения. В Законе о функционировании языков эти условия были предусмотрены, – сказала Елена Констандогло.

Представительница русско-славянской общины Тамара Филиппенко отметила, что жители района долго ждали принятия Закона о функционировании языков и признании русского языка средством межнационального общения.

– Наши права ущемляют в госучреждениях, мы не можем получить ответы на наши запросы на русском языке. Нас сталкивают лбами с жителями Приднестровья, которые являются такими же гражданами Республики Молдова, как и мы, – подчеркнула участница митинга.

Представитель гагаузской общины Евгений Осадченко высказал возмущение, которое разделяют жители района, тем, что Конституционный суд для принятия решения использовал манипуляции цифрами и ввёл общественность в заблуждение.

– В нашей стране не живёт 77 % румын. Согласно последней переписи, молдаванами назвали себя 75% населения, 56% считают родным молдавский язык, более миллиона человек в стране общаются на русском языке. Русскому языку должен быть возвращен статус языка межнационального общения! – заявил он.

Напомним, накануне акции протеста против решения КС состоялись в Бричанах и Окнице.

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