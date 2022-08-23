В Глодянах появится современная система канализации

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Агентство регионального развития по северу страны (ADR Nord), Глодянский районный совет и компания-исполнитель подписали договор в рамках инфраструктурного проекта, предусматривающего современные системы канализации для жителей Глодянского района. Программа финансируется из Национального фонда регионального и местного развития и должна быть реализована до осени 2023 года.

Согласно контракту, в течение 12 месяцев подрядчик обязуется выполнить строительные работы и монтаж новой станции очистки сточных вод. Также будет реконструирована существующая насосная станция и проложено 3 км канализационных сетей, пишет moldpres.md.

Таким образом около 19 тысяч жителей Глодян и сёл Хыждиень, Дану и Душманий получат качественные санитарные услуги. Ими же воспользуются 561 хозяйствующий субъект и 25 государственных учреждений из указанных населённых пунктов, – отметили в ADR Nord.

Стоимость договора составляет 18,44 млн леев (более 900 тыс. евро), вклад районного совета Глодян и примарии составляет 10% от выделенной суммы.

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