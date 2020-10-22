В Глодянах неделю назад пропала пенсионерка: родные просят помощи в поисках

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72-летняя жительница села Дану Глодянского района пропала без вести неделю назад. Отчаявшиеся родственники обратились в полицию.

Как пишет echipa.md, днём 16 октября женщина вышла из дома и до сих пор не вернулась. Приметы: рост около 1,55 м, худощавое телосложение. В день исчезновения пенсионерка была одета в разноцветную блузку, чёрную юбку, на голове был бежевый платок, на ногах – серые тапочки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 112, 0 (249) 22-606, 069-644-441.

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