В Глодянах мужчина избил сожительницу горячим утюгом: пострадавшая в больнице

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Чудовищный случай произошёл накануне в селе Устия Глодянского района.

По данным полиции, 44-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился со своей 40-летней возлюбленной, с которой сожительствовал около 6 лет. Мужчина схватил горячий утюг и избил им женщину. Удары приходились в том числе по голове и по лицу, передаёт deschide.md.

Пострадавшую госпитализировали. Она получила ожоги I и II степени, а также множественные ушибы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на 72 часа.

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