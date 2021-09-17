В Глодянах контрабандист пытался сбежать от правоохранителей

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Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности задержали автомобиль Volkswagen Sharan, набитый контрабандными сигаретами.

Машину заметили на трассе в приграничной зоне в Глодянах. Водитель проигнорировал требования инспекторов остановиться и, ускорившись, продолжил путь. Не справившись с управлением, он съехал с трассы в поле, после чего бросил транспортное средство и сбежал.

В машине оказалось 15 000 пачек сигарет. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

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