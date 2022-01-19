В Глодянах двое пьяных сельчан до смерти избили гостя

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Трагедия произошла в селе Фундурий Векь.

По данным полиции, 34-летний мужчина пришёл в гости к двум жителям села. Компания распивала спиртное. В ходе застолья между мужчинами вспыхнул спор из-за давнего конфликта. Хозяин жилья и его приятель избили гостя. Из-за полученных травм пострадавший умер до приезда скорой помощи, пишет deschide.md.

Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемые задержаны на 72 часа, свою вину они полностью признали.

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