В ГИЧС рассказали о правилах безопасного поведения во время каникул

В ГИЧС рассказали о правилах безопасного поведения во время каникул

В период зимних каникул Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает население соблюдать необходимые правила безопасности.

Так, гражданам напоминают о правилах установки новогодней ели на устойчивую, надёжную опору. Дерево не должно опираться на стены, радиаторы и иные обогреватели. Запрещается использовать неисправные гирлянды, а на ночь подсветку и пр. рекомендуется отключать.

Гражданам также напоминают о соблюдении правил эксплуатации печей и отопительных установок. Так, перед применением устройства необходимо его проверить на наличие каких-либо дефектов. Нельзя разводить огонь в печах с использованием легковоспламеняющихся жидкостей. Гражданам не рекомендуют загораживать вентиляционные каналы, а на ночь необходимо тушить огонь в печах.

Во время каникул взрослых призывают следить за детьми и не подпускать их к водоёмам. В опасных ситуациях следует незамедлительно звонить в службу 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md