В ГИЧС рассказали о правилах безопасного поведения во время каникул

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В период зимних каникул Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает население соблюдать необходимые правила безопасности.

Так, гражданам напоминают о правилах установки новогодней ели на устойчивую, надёжную опору. Дерево не должно опираться на стены, радиаторы и иные обогреватели. Запрещается использовать неисправные гирлянды, а на ночь подсветку и пр. рекомендуется отключать.

Гражданам также напоминают о соблюдении правил эксплуатации печей и отопительных установок. Так, перед применением устройства необходимо его проверить на наличие каких-либо дефектов. Нельзя разводить огонь в печах с использованием легковоспламеняющихся жидкостей. Гражданам не рекомендуют загораживать вентиляционные каналы, а на ночь необходимо тушить огонь в печах.

Во время каникул взрослых призывают следить за детьми и не подпускать их к водоёмам. В опасных ситуациях следует незамедлительно звонить в службу 112.

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