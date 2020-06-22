В ГИЧС рассказали о последствиях проливных дождей

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Проливные дожди, прошедшие в последние дни, повредили несколько участков дорог местного значения в сёлах Костешть и Хорешть Яловенского района. Кроме того, вследствие мощных осадков оказалась повреждена дамба резервуара между сёлами Брынзень и Бэдражий Векь. Информация была озвучена на совещании, проведённом Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям.

В населённом пункте Блештень и в муниципии Единец спасатели откачали воду из нескольких домохозяйств. Вода проникла во дворы и подвалы ряда домохозяйств в селе Буцень Хынчештского района. Там же дожди в нескольких местах уничтожили посевы сельскохозяйственных культур. Кроме того, осадки причинили ущерб в нескольких населённых пунктах Леовского района. Территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям проводят оценку размеров ущерба, передаёт ipn.md.

На совещании ГИЧС обсуждалась и ситуация с повышением уровня воды в реках Прут и Днестр, в том числе в контексте предупреждения, озвученного Государственной гидрометеорологической службой. Согласно предупреждению синоптиков, до 24 июня сохранится высокий уровень воды в Пруте на участке Крива – Костешть-Стынка. Местами вода может выйти на пойму Прута, в районе городов Бричень и Единец, а также на пойму Днестра, в районе Тирасполя и Бендер.

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