В ГИЧС обсудили снос аварийного дома в Атаках

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Глава ГИЧС Михаил Харабаджиу накануне провёл рабочее совещание, на котором обсуждался процесс сноса 9-этажного дома в Атаках, часть которого обрушилась в июне прошлого года.

Харабаджиу сообщил, что из интервенционного фонда правительства для этого было выделено 2272,837 тысяч леев. Ответственные лица обсудили процесс подготовки необходимых документов для сноса здания, а также процедуру отбора экономического агента, который будет осуществлять работы.

Напомним, 19 июня 2019 года обрушилась часть 9-этажного жилого дома в Атаках. Тогда же проводились работы по сносу разрушенного подъезда, а позже было принято решение о демонтаже и второй части аварийного здания.

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