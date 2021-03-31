В ГИЧС назвали причину пожара в частном доме на Буюканах

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Причиной крупного пожара в частном двухэтажном доме на улице Василе Лупу, по предварительным данным, стал самодельный обогреватель. К такому выводу пришли специалисты Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), которые провели расследование на месте пожара.

По данным пресс-службы ГИЧС, специалистами было установлено, что пожар вспыхнул после того, как хозяин дома включил установку, чтобы обогреть жилище. Огонь уничтожил имущество в двух комнатах и повредил около 70% крыши соседнего дома.

Владелец пытался самостоятельно потушить пожар, но получил ожоги рук (около 5%). Его доставили в Республиканский ожоговый центр.

На месте ЧП работали 4 пожарных расчёта. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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