В ГИЧС напомнили, как нужно вести себя в случае землетрясения

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После трагедии в Турции граждане стали чаще задаваться вопросом, как себя вести в случае землетрясения. В связи с этим пресс-секретарь Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу напомнила главные правила при этом стихийном бедствии.

– Отключите газ и электричество, расположитесь под прочным столом или под прочной балкой, подальше от зеркал, окон, высокой мебели. Накройте голову скрещёнными руками. Не находитесь под люстрой или другими тяжелыми висящими предметами. После того, как толчки прекратятся, возьмите документы, удостоверяющие личность, и покиньте дом, не пользуйтесь лифтом, — рассказала пресс-секретарь ГИЧС.

Рюкзак для выживания, как называют его спасатели, должен быть в каждом доме. В нём, в первую очередь, должны быть документы, предметы первой необходимости, фонарик, рация на батарейках, провизия на первые 72 часа и тёплая одежда, передаёт radiomoldova.md.

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