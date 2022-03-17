В Германии установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

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Число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 294 931, что стало самым высоким показателем за весь период пандемии. Об этом свидетельствуют данные Института вирусологии имени Роберта Коха, который подчиняется Минздраву ФРГ.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 10 марта, когда за сутки выявили 262 752 случая заражения. Семидневный показатель распространения ковида в ФРГ (число случаев заражения на 100 тыс. человек) также достиг максимально высокого значения – 1 651,4, пишет tass.ru.

С начала пандемии инфекция была обнаружена у 17 990 141 жителя ФРГ. Выздоровели порядка 14 142 500 человек.

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