В Германии продлили жёсткий карантин

В Германии продлили жёсткий карантин

Власти Германии продлили карантин в связи с пандемией коронавируса. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 20 декабря. Об этом вчера, 25 ноября, заявила Ангела Меркель по итогам переговоров с главами 16 федеральных земель.

Канцлер ФРГ также отметила, что, вероятно, ограничения впоследствии будут сохранены и в январе. Однако к рождественским праздникам власти сделают послабления. Меркель отметила, что число случаев заражения остаётся на высоком уровне, передаёт lenta.ru.

2 ноября власти Германии ввели карантин на фоне второй волны COVID-19, которая затронула большинство стран Европы. Так, были запрещена деятельность баров, ресторанов и других развлекательных заведений. Продолжают работать магазины и школы.

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