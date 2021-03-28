В Германии призвали заранее начать переговоры с РФ о покупке “Спутника V”

Германии нужно много доз вакцин от коронавируса, поэтому уже сейчас можно начать диалог с Россией о покупке препарата “Спутник V”. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Die Welt.

– Я выступаю за “Спутник V” не потому, что он из России, – сказал представитель Левой партии. – Я считаю, что нужно покупать все вакцины, какие возможно. Предложение по “Спутнику V” есть, нужно заключать предварительные договоры, – отметил Рамелов.

По его словам, препарат из РФ должен быть проверен в соответствии со всеми правилами ЕС, национальной сертификации в ФРГ не требуется.

– Но рамочный договор можно было бы уже давно заключить. Нужно, чтобы это вскоре произошло, – добавил политик.

Ранее в поддержку “Спутника V” выступали главы нескольких федеральных земель – Баварии, Берлина, Бранденбурга, Мекленбурга – Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт. И канцлер Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие для применения вакцин – препараты должны иметь сертификацию европейского регулятора, пишет ТАСС.

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