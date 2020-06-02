В Генеральной прокуратуре зарегистрированы два случая заражения коронавирусом

В Генеральной прокуратуре зарегистрированы два случая заражения коронавирусом
Два прокурора Генеральной прокуратуры РМ заразились COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Источник отмечает, что заболевшие чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции дома, под наблюдением врачей. Они смогут вернуться на работу только после того, как повторные тесты на коронавирус будут отрицательными.
Сообщается, что администрация Генеральной прокуратуры распорядилась обеспечить повышенные меры защиты для остальной части коллектива, а всех сотрудников, вступавших в контакт с зараженными, проверят на наличие вируса.
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