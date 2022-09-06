В гармонии с собой

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Наталья Русу-Козулина – о светлых красках в музыке и в жизни

Светлана Виноградова, info@aif.md

Наша землячка Наталья Русу-Козулина – один из немногих современных композиторов, пишущих музыку почти во всех жанрах. Её талант изысканного и гармоничного мелодиста развивался «под пряным солнцем Кишинёва», где прошли школьные и студенческие годы. Она писала песни для Анастасии Лазарюк, Маргариты Ивануш, Ольги Чолаку и других известных молдавских исполнителей.

С началом перестройки Наталья Русу-Козулина переехала с семьёй в Санкт-Петербург. Стала лауреатом российских и международных конкурсов, участником международных музыкальных проектов. За заслуги в области культуры и искусства награждена орденом Святой Екатерины II степени. Кишинёв и Питер – два любимых города, с которыми навсегда переплетена её судьба.

ДОСЬЕ

Наталья Русу-Козулина – композитор, певица, педагог, общественный деятель. Родилась в Кишинёве. Окончила среднюю специальную музыкальную школу имени Е. Коки, Кишинёвский государственный институт искусств имени Г. Музическу. Её сочинения опубликованы издательствами «Советский композитор» (Москва), «Композитор» (Санкт-Петербург), Rosewood publications (United Kingdom) и другими. Дискография включает несколько сборников инструментальной и вокальной музыки.

Волшебство классики

– Наталья Юрьевна, каково ваше самое яркое музыкальное впечатление детства?

– Мой отец, профессор Юрий Николаевич Козулин, доктор физико-математических наук, заведовал кафедрой экспериментальной физики в Кишинёвском государственном университете. И при этом прекрасно играл на фортепиано. В своё время в Новосибирске он окончил музыкальную школу, был музыкально одарён и всегда говорил: «Если бы я не стал учёным, то был бы музыкантом». А может, и композитором, так как очень хорошо подбирал на слух. И я с детства росла в атмосфере классической музыки в его исполнении, она произвела на меня неизгладимое впечатление. Папа прекрасно играл Бетховена, Моцарта, Шопена… Видимо, его музыкальная одарённость передалась мне. В семье любили слушать оперу, оперетту. В детстве я увидела и первый спектакль в театре – «Лебединое озеро». Музыка Чайковского и сам балет подействовали необыкновенно, волшебно.

– Вы учились в средней специальной музыкальной школе имени Е. Коки по классу фортепиано. Там родились ваши первые мелодии. Что послужило стимулом к сочинению музыки?

– Во мне, наверное, композиторские задатки дремали до поры. В восьмом классе создала вокальный квартет из четырёх девочек. Мы репетировали после уроков, я расписывала на четыре голоса известные песни и что-то пробовала сочинять. Квартет быстро стал популярным: мы давали концерты на заводах и фабриках, в учебных аудиториях, в Домах культуры молдавских сёл и даже выступали на телевидении. В старших классах на предмете «гармония» нужно было решать музыкальные задачи. И я, видимо, по наитию, писала гармонии, как их слышу и чувствую, более свободно, чем позволяли рамки упражнений. Наш преподаватель строго сказал: «Вот если бы ты была композитором, тогда могла бы сочинять сама, а сейчас надо работать по правилам». Меня это задело. Дома села за инструмент и сразу написала первую прелюдию для фортепиано. После этого из меня потоком полилась музыка. В выпускном классе написала очень много произведений, и меня официально рекомендовали в Кишинёвский государственный институт искусств имени Г. Музическу для поступления в класс композиции. Училась у прекрасных педагогов: профессора Соломона Лобеля и народного артиста Молдавии композитора Василия Загорского. Параллельно окончила музыковедческий факультет по специальности «преподаватель теоретических дисциплин».

Если охарактеризовать мою музыку одним словом – она образная. В то же время симфонические произведения все программные, они содержат определённый посыл для слушателя.

Где музыка звучит…

– У кого-то музыка рождается в голове и сразу переносится на бумагу, кто-то импровизирует на инструменте – и она появляется буквально под пальцами. А как происходит у вас?

– Всё зависит от ситуации. Например, у меня задача оркестровать романс. И эта оркестровка начинает звучать в уме: слышу полностью звучание оркестра, точно знаю, какие нужно использовать инструменты. Так же с инструментальной музыкой: слышу её внутри себя. Остаётся только записать – а вот это самое сложное. Начинается ремесло, которым композитор должен владеть в совершенстве. Важно успеть зафиксировать на бумаге то, что слышишь.

– А как создаются песни?

– По-разному. Некоторые композиторы вначале пишут музыку, затем предлагают мелодию поэту. Я чаще всего иду от стихотворения, которое меня вдохновляет, оно во мне начинает звучать, – и получается песня или романс. Среди любимых авторов – поэт из Молдавии Николай Сундеев, который сейчас живёт в США. Написала на его стихи несколько песен. Вообще мне всю жизнь везло на замечательных авторов. Так, с кишинёвским поэтом Юрием Павловым – к сожалению, недавно ушедшим из жизни – мы создали много эстрадных песен. В Петербурге работаю с великолепными авторами. Например, с Валентиной Сергеевой мы записали целый диск на её стихи. Много лет сотрудничала с Анатолием Мартыновым. Пишу песни и на произведения латышских, английских, грузинских, румынских авторов. Есть и песня на болгарском языке на стихи известного молдавского художника Дмитрия Пейчева. Она, кстати, получила премию на конкурсе в Болгарии. Я как-то чувствую мелодику стиха на иностранном языке, его стиль, национальный колорит, слышу, как слова должны звучать. Конечно, мне рассказывают, о чём стихотворение, как произносится и другие нюансы.

Образы для театра

– Вы сочиняете музыку в самых разных жанрах: от песни и романса, музыки для детей, театра – до инструментальной камерной, вокальной хоровой и симфонической. А что нравится больше всего?

– Я много лет работала музыкальным руководителем Санкт-Петербургского государственного детского драматического театра «На Неве». Несмотря на то что наш театр не музыкальный, а драматический, его руководитель очень любила мюзиклы. И всем артистам нужно было петь. Это такое своеобразное актёрское пение, тем не менее необходимо было работать над развитием слуха артистов, распевать их и т. д., и я этим с удовольствием занималась. Люблю сотрудничать с актёрами. И писала музыку для спектаклей театра, среди них такие известные произведения, как «Красная Шапочка», «Приключения Кота в сапогах», «Три поросёнка» и другие. Если охарактеризовать мою музыку одним словом – она образная. В то же время симфонические произведения все программные, они содержат определённый посыл для слушателя. Некоторые композиторы сочиняют, не вкладывая программу, и слушатель в своём воображении сам рисует картины.

– Ваш балет «Золотые нити» был поставлен в Лондоне. Расскажите, пожалуйста, подробнее о его создании…

– Написать музыку для балета – моя давняя мечта. И вот она начала осуществляться: прислали сказку на английском языке и попросили написать музыку для балета, который должен был быть поставлен в известной танцевальной студии Лондона. Я назвала спектакль по-русски «Золотые нити», потому что английское название, по имени сказочного карлика, очень сложное. И с радостью взялась за написание либретто и музыки. По приглашению руководства труппы в честь 30-летия коллектива присутствовала на премьере своего балета в Лондоне. Потом не раз представляла своё творчество в Англии. Так, приняла участие в исполнении трио для скрипки, виолончели и фортепиано «Меланхолический вальс», позже это сочинение было издано в Лондоне.

«В джазе только девушки»

– У Вас был интересный опыт сотрудничества с голландским оркестром…

– У коллектива весьма необычное направление – он исполняет музыку исключительно женщин-композиторов и сочинения прекрасного пола собирает по всему миру. Он состоит преимущественно из женщин, а дирижёр – мужчина. Оркестр сыграл моё сочинение для 14 струнных инструментов «Воспоминание о блюзе». Оно звучало в репертуаре камерного оркестра Молдавской филармонии, в Афинах его исполнял оркестр Санкт-Петербургской филармонии, его играли на сценах многих российских городов и т. д.

– Наталья Юрьевна, в чём секрет Вашего жизнелюбия?

– Я не склонна к депрессии. Мне импонируют светлые люди. Не люблю мрак и чёрные краски. Человек должен стремиться к совершенству и идеалу. Я влюблена в музыку Андрея Петрова. Люди, которые стремятся к эволюции и гармонии, не работают ради денег. Мне кажется, что я живу в гармонии с собой.

Афоризм

Музыка – не в нотах, но в тишине между ними.

В.-А. Моцарт